Исследование: россияне съедают до 20 пельменей за раз

Исследование показало, что 40% россиян съедают до 20 пельменей за раз

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», исследование Россельхозбанка выяснило, что порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа оптимальной порцией является десять штук. Исследование проводилось с участием 1,6 тыс. россиян.



В числе прочих результатов, 13% опрошенных готовы съесть за раз до 30 пельменей, 3% осилят тарелку из 40 штук, а 4% считают свои возможности безграничными. Среди предпочитаемых приправ лидирует сметана, ее выбирает каждый второй. С маслом пельмени едят 13% россиян, а каждый десятый предпочитает кетчуп. 6% считают, что пельмени должны оставаться без добавок.

Также россияне уверенно предпочитают традиционные пельмени другим блюдам из теста и мяса: 53% голосов против 15% у грузинских хинкали и 3% у бурятских буузов и итальянских равиоли.

По данным исследования, 40% россиян лепят пельмени самостоятельно, 45% покупают их в магазинах, а 15% предпочитают фермерские пельмени, в том числе и онлайн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество представило рекомендации по выбору пельменей, призывая избегать продукции с соей и крахмалом, а также проверять долю мяса и соблюдение ГОСТа.

Также сообщалось, что президент Владимир Путин угостил лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо пельменями с перепелкой и лисичками.