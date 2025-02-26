Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Исследование: россияне съедают до 20 пельменей за раз
Исследование показало, что 40% россиян съедают до 20 пельменей за раз
Большинство россиян предпочитают съедать от 10 до 20 пельменей за один прием пищи, а сметана является самой популярной приправой к этому блюду.
Как передает РИА «Новости», исследование Россельхозбанка выяснило, что порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа оптимальной порцией является десять штук. Исследование проводилось с участием 1,6 тыс. россиян.
В числе прочих результатов, 13% опрошенных готовы съесть за раз до 30 пельменей, 3% осилят тарелку из 40 штук, а 4% считают свои возможности безграничными. Среди предпочитаемых приправ лидирует сметана, ее выбирает каждый второй. С маслом пельмени едят 13% россиян, а каждый десятый предпочитает кетчуп. 6% считают, что пельмени должны оставаться без добавок.
Также россияне уверенно предпочитают традиционные пельмени другим блюдам из теста и мяса: 53% голосов против 15% у грузинских хинкали и 3% у бурятских буузов и итальянских равиоли.
По данным исследования, 40% россиян лепят пельмени самостоятельно, 45% покупают их в магазинах, а 15% предпочитают фермерские пельмени, в том числе и онлайн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество представило рекомендации по выбору пельменей, призывая избегать продукции с соей и крахмалом, а также проверять долю мяса и соблюдение ГОСТа.
Также сообщалось, что президент Владимир Путин угостил лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо пельменями с перепелкой и лисичками.