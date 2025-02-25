МИД не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде

МИД России не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде

Tекст: Александра Юдина

В российском МИД уточнили, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник не проводится ни одной встречи с участием представителей ведомства, передает ТАСС.

Представители дипведомства на Смоленской площади также добавили, что любые предположения о запланированных мероприятиях в Эр-Рияде не соответствуют действительности, и проинформировали о текущей ситуации.

Ранее глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.