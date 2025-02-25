Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
МИД не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде
МИД России не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде
В МИД России сообщили, что во вторник в Эр-Рияде не проходит встреч с их участием, опровергнув возможные слухи о таких мероприятиях.
В российском МИД уточнили, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник не проводится ни одной встречи с участием представителей ведомства, передает ТАСС.
Представители дипведомства на Смоленской площади также добавили, что любые предположения о запланированных мероприятиях в Эр-Рияде не соответствуют действительности, и проинформировали о текущей ситуации.
Ранее глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.