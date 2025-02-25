Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Солдаты ВСУ сорвали нашивки с флагом США из-за недовольства американским президентом
Солдаты ВСУ сорвали нашивки с флагом США из-за разочарования политикой американского президента
Военнослужащие ВСУ начали снимать нашивки с американским флагом с формы из-за недовольства снижением военной поддержки США при новом президенте.
Военные Вооруженных сил Украины спарывают с формы нашивки с флагом США, сообщает ТАСС. Это связано с недовольством снижением уровня поддержки со стороны Соединенных Штатов при новом президенте, пишет газета The Independent. Украинские военные ранее нашивали звездно-полосатые шевроны в знак благодарности за оказанную помощь США.
Офицер ВСУ с позывным Блэк отметил, что среди его товарищей всех званий наблюдается широко распространенное разочарование президентом США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о значительных потерях на Украине, отметив, что американские спутники фиксируют 700 тыс. убитых и раненых украинских солдат. Также сообщалось, что переговоры между Россией и США вызвали сильное беспокойство и оцепенение в Европе.