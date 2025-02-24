Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
ВС России расширили зону контроля на правом берегу Оскола Харьковской области
Российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где ВСУ теряют значительные ресурсы и технику, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Ганчев заявил о том, что зона контроля ВС РФ на правом берегу реки постепенно увеличивается. «Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники», – сказал он, передает ТАСС.
В субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска укрепили позиции на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, заняв несколько опорных пунктов ВСУ.
Ранее Ганчев сообщил, что ВС России освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширение плацдарма севернее Двуречной. Также Марочко сообщил о подготовке российскими военными «огневого мешка» для ВСУ в Двуречной.