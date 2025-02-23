В Южно-Сахалинске прошел концерт для героев России

В Южно-Сахалинске прошел гала-концерт фестиваля в честь 80-летия Великой Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ФедералПресс, в Южно-Сахалинске прошел гала-концерт всероссийского фестиваля «Своих не бросаем!». Мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и началу Года защитника Отечества. На сцене дворца спорта «Кристалл» выступили известные артисты, такие как Григорий Лепс, SHAMAN, Наталья Качура и Сергей Бобунец, а также местные исполнители Георгий Зобов, Кристина Булатова и Виктория Малютенко.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил воинов с Днем защитника Отечества и подчеркнул, что главная идея концерта – показать, что «мы – россияне, своих не бросаем». Он отметил мужество и героизм защитников, а также важность проведения подобных мероприятий.

Участник СВО Николай Ефремов поделился своими впечатлениями, заявив, что концерты играют важную роль в поддержке бойцов. Он отметил, что поддержка, оказанная в тылу, находит отклик на передовой.

Фестиваль проводится в Сахалинской области в третий раз. Его идея возникла после поездок местных артистов в Донбасс и получила поддержку на федеральном уровне. Основная цель – поддержка военнослужащих, их семей и сохранение исторической памяти.