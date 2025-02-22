События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
Депутат назвал угрозу отключения Starlink на Украине «черной меткой» Зеленскому
Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказался о возможном отключении Starlink для Украины, подчеркнув, что это является «черной меткой» для главы киевского режима Владимира Зеленского.
Белик подчеркнул, что Starlink играет для Украины критическую роль, сравнив его с «оазисом в пустыне», и отметил, что в Киеве осознают последствия возможного отключения, передает РИА «Новости».
«Для Зеленского – это «черная метка». Starlink для Украины – это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», – заявил депутат. Он также добавил, что в США не беспокоятся о потерях украинских Вооруженных сил и мнении Зеленского.
По словам Белика, Соединенные Штаты преследуют свои интересы и стремятся к переговорам, но не учитывают последствия для Украины. Он отметил, что Россия не отвергает возможность переговоров даже с Зеленским, однако, по мнению депутата, «все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция – где поставить подпись».
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.