Tекст: Валерия Городецкая

Белик подчеркнул, что Starlink играет для Украины критическую роль, сравнив его с «оазисом в пустыне», и отметил, что в Киеве осознают последствия возможного отключения, передает РИА «Новости».

«Для Зеленского – это «черная метка». Starlink для Украины – это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», – заявил депутат. Он также добавил, что в США не беспокоятся о потерях украинских Вооруженных сил и мнении Зеленского.

По словам Белика, Соединенные Штаты преследуют свои интересы и стремятся к переговорам, но не учитывают последствия для Украины. Он отметил, что Россия не отвергает возможность переговоров даже с Зеленским, однако, по мнению депутата, «все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция – где поставить подпись».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.