События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО Авдонину
Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО капитану Дмитрию Авдонину
Замглавы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил капитана Дмитрия Авдонина медалью «Золотая Звезда» за его выдающиеся заслуги в удержании рубежа обороны в зоне СВО на протяжении 43 дней.
Мероприятие состоялось в Новороссийске в городском театре в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает Минобороны, передает РИА «Новости».
Капитан Авдонин, служащий в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), проявил героизм на передовой с первых дней спецоперации. Группа под его командованием трижды пыталась сменить штурмовую группу на направлении СВО. В ходе выполнения задачи они попали под прицельный огонь и были атакованы вражеской ДРГ. Авдонин лично ликвидировал пять солдат ВСУ и продолжал руководить обороной, несмотря на тяжелое ранение, полученное при подрыве на мине «Лепесток».
В результате его действий пятеро раненых десантников были спасены, а рубеж обороны удержан за 43 дня вместо запланированных трех. За проявленный героизм Авдонин ранее был награжден медалью Жукова.
Помимо капитана Авдонина, генерал Евкуров вручил орден Мужества, Георгиевский крест IV степени и медали «За храбрость», «За спасение погибавших», Жукова и Ушакова другим военнослужащим ВДВ и Черноморского флота за мужество в боевых задачах в рамках СВО.
«От имени министра обороны и коллегии Минобороны России поздравляю вас с Днем защитника Отечества и выражаю благодарность за самоотверженный труд на благо нашей страны», – сказал Евкуров.
В сентябре Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам – ордена Суворова.