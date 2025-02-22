Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО Авдонину

Евкуров вручил «Золотую Звезду» герою СВО капитану Дмитрию Авдонину

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие состоялось в Новороссийске в городском театре в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает Минобороны, передает РИА «Новости».

Капитан Авдонин, служащий в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), проявил героизм на передовой с первых дней спецоперации. Группа под его командованием трижды пыталась сменить штурмовую группу на направлении СВО. В ходе выполнения задачи они попали под прицельный огонь и были атакованы вражеской ДРГ. Авдонин лично ликвидировал пять солдат ВСУ и продолжал руководить обороной, несмотря на тяжелое ранение, полученное при подрыве на мине «Лепесток».

В результате его действий пятеро раненых десантников были спасены, а рубеж обороны удержан за 43 дня вместо запланированных трех. За проявленный героизм Авдонин ранее был награжден медалью Жукова.

Помимо капитана Авдонина, генерал Евкуров вручил орден Мужества, Георгиевский крест IV степени и медали «За храбрость», «За спасение погибавших», Жукова и Ушакова другим военнослужащим ВДВ и Черноморского флота за мужество в боевых задачах в рамках СВО.

«От имени министра обороны и коллегии Минобороны России поздравляю вас с Днем защитника Отечества и выражаю благодарность за самоотверженный труд на благо нашей страны», – сказал Евкуров.

В сентябре Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам – ордена Суворова.