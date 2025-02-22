Депутат АдГ заявил об отсутствии интереса Германии к компромиссу по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Германии не проявляют интереса к поиску компромисса по Украине, несмотря на необходимость разрешения конфликта, заявил депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге федеральной земли Тюрингия Торбен Брага, передает РИА «Новости». Брага отметил, что Украина, хотя и является большой страной, значительно меньше России и обладает меньшими ресурсами. Он выразил уверенность, что без участия европейских и американских войск Киев не сможет победить на поле боя.

По словам Торбена Брага, необходимо искать пути для мирного урегулирования конфликта. Для этого, по его мнению, требуется способность к компромиссу. Однако, как отметил депутат, он не видит желания искать компромисс у западноевропейских государств и, в частности, у Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить Украине место на международных переговорах по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость участия европейцев в обсуждении безопасности. Лидер Бразилии Лула да Силва сообщил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.