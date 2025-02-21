Песков опроверг заявления о «требованиях России» вывести войска НАТО из Европы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что позиция России заключается в обеспокоенности продвижением военной инфраструктуры НАТО к ее границам.

Песков также добавил, что продвижение НАТО, состоящее из множества волн расширения в сторону российских границ, вызывает у России обеспокоенность. Однако никаких конкретных требований о выводе войск НАТО из Восточной Европы на переговорах не выдвигалось.

Ранее советник президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы, однако США отклонили это требование.

Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.