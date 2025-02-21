Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Песков опроверг заявления о «требованиях России» вывести войска НАТО из Европы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о требовании России вывести войска НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что позиция России заключается в обеспокоенности продвижением военной инфраструктуры НАТО к ее границам.
Песков также добавил, что продвижение НАТО, состоящее из множества волн расширения в сторону российских границ, вызывает у России обеспокоенность. Однако никаких конкретных требований о выводе войск НАТО из Восточной Европы на переговорах не выдвигалось.
Ранее советник президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы, однако США отклонили это требование.
Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.