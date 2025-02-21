Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Полиция Перми начала проверку из-за видео с избиением подростка
Полиция начала проверку после драки подростков в Индустриальном районе Перми
В Перми полиция инициировала проверку после появления видео драки подростков, которая произошла в Индустриальном районе города, хотя в МВД об инциденте никто не обращался.
Полиция Перми начала проверку информации о драке между подростками, происшедшей в Индустриальном районе города, передает РИА «Новости».
Поводом для проверки послужило видео, появившееся в социальных сетях. На видео запечатлено, как один школьник избивает другого, а вокруг них собралась толпа подростков. Пострадавшего мальчика заставляют извиняться перед одной из девочек, и он выполняет это требование.
Как сообщают в краевом ГУ МВД, сотрудники полиции обнаружили видеозапись во время мониторинга интернета. Полиция инициировала проверку для установления всех участников инцидента и выяснения обстоятельств случившегося. Пока что в МВД никто не обращался с заявлениями по поводу этой драки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после драки возле торгового центра в Саратове задержали восемь подростков. В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников. Родителей обвиняемого в нападении с ножом подростка решили выдворить из России.