Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Минтранс: Корма танкера «Волгонефть-239» наполовину демонтирована
Минтранс : Демонтаж кормы танкера «Волгонефть-239» завершен наполовину
Кормовая часть танкера «Волгонефть-239» демонтирована наполовину, а более 350 тонн металла отправлены на переработку, об этом сообщили в Минтрансе.
Текущие работы по разделке судна находятся на завершающем этапе, сообщает ТАСС.
Также в Минтрансе подчеркнули важность продолжающейся работы по очистке Черного моря. После крушения танкеров в Керченском проливе экологическая безопасность региона стала одним из главных приоритетов. Ведомство продолжает активную работу по обеспечению чистоты акватории, что включает как демонтаж судов, так и другие экологические меры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, чтобы они не стали миной замедленного действия.
Крушение танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за ветроволновой нагрузки, превышающей конструктивные способности корпуса, сообщил судовладелец на суде.
У судовладельца компании «Волгатранснефть» остался только один работоспособный танкер из пяти, остальные находятся в ремонте или на отстое, ожидая своей очереди на восстановление.