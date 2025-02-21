Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Стало известно об открытии памятника советским подводникам в Панаме
Стало известно о планах открыть памятник советским подводникам в Панаме к 9 мая
В Панаме планируют открыть памятник советским подводникам к 9 мая на территории православного храма в Панама-Сити, чтобы увековечить их подвиг во время трансатлантического перехода подлодок в годы Великой Отечественной войны.
В Панаме к 9 мая откроется памятник, посвященный подвигу советских подводников, передает ТАСС. Этот проект реализуется на территории православного храма в Панама-Сити. Памятник станет символом памяти о трансатлантическом переходе советских подводных лодок, прошедших через Панамский канал во время Великой Отечественной войны.
Член Общественной палаты РФ Никита Анисимов сообщил, что памятник будет установлен в русском православном храме в районе Альбрук. Проект посвящен подводникам, которые в 1942-1943 годах совершили переход из Владивостока и Петропавловска-Камчатского на Северный флот. Открытие памятника в год юбилея Победы станет знаковым событием, подчеркивающим важность подвига советских воинов.
Инициатором проекта выступила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Панамы Наталья Богданова. Строительство поддержали представители МИД РФ, посольства России в Панаме и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Иеромонах Антоний. Также в проекте участвуют организации, такие как «Волонтеры Победы», Российское военно-историческое общество, ассоциация «Отечественный софт», Ассамблея народов Евразии и Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Восточного Тимора выразил готовность посетить Парад Победы в Москве, президент Сербии Александар Вучич подтвердил свое участие в параде на Красной площади, который пройдет 9 мая в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а на сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой к 80-летию Победы.