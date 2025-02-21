Госсекретарь США указал на препятствия для сотрудничества с Россией

Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сторонам удалось бы наладить взаимодействие в различных областях, однако конфликт на Украине остается серьезным фактором, затрудняющим это сотрудничество, передает РИА «Новости».

Рубио отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном возможно, и они могли бы работать над снижением рисков конфронтации.

Тем не менее, пока продолжается конфликт на Украине, это остается основным препятствием на пути к более тесному взаимодействию между двумя странами.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.