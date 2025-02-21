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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    21 февраля 2025, 07:46 • Новости дня

    Госсекретарь США указал на препятствия для сотрудничества с Россией

    Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине препятствует полноценному сотрудничеству.

    По его словам, сторонам удалось бы наладить взаимодействие в различных областях, однако конфликт на Украине остается серьезным фактором, затрудняющим это сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном возможно, и они могли бы работать над снижением рисков конфронтации.

    Тем не менее, пока продолжается конфликт на Украине, это остается основным препятствием на пути к более тесному взаимодействию между двумя странами.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

    Коментарии (13)
    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    13 комментариев

    Коментарии (17)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (0)
    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву

    Вэнс указал на превосходство России на Украине и призвал к миру

    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Вэнс заявил о значительном истощении европейских оружейных складов и индустриальной базы, передает РИА «Новости». По его словам, Россия обладает численным превосходством в силе и оружии на Украине, что останется неизменным вне зависимости от дальнейших западных поставок.

    В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что президент США придерживается фактов, а не домыслов, и указал на то, что дальнейшая помощь Запада вряд ли изменит ситуацию на Украине. Критиков текущего подхода США он спросил, знают ли они о проблемах с промышленным потенциалом Европы.

    Вэнс призвал к началу мирных переговоров, подчеркивая необходимость стремления к миру в текущей обстановке.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Коментарии (9)
    20 февраля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

    Уолтц: Интересы Москвы и Вашингтона совпали в стремлении к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования на Украине совпадают.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о совпадении интересов России и Соединенных Штатов в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. По словам Уолтца, обе страны заинтересованы в прекращении конфликта, несмотря на существующие разногласия между Москвой и Киевом.

    «Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», – сказал Уолтц.

    Помощник президента США также подчеркнул значимость исторического телефонного разговора между российским и американским президентами, и мер по укреплению доверия после освобождения Марка Фогеля.

    Ранее Уолтц заявил, что все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

    Коментарии (8)
    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 09:20 • Новости дня
    Маск отреагировал на заявление Зеленского о «пропавших» 100 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск хотел бы выяснить, куда якобы пропали 100 млрд долларов помощи Украине, о которых говорил Владимир Зеленский.

    Илон Маск призвал выяснить, куда исчезли 100 млрд долларов помощи Украине, о чем ранее заявил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Реакция Маска последовала после поста одного из пользователей соцсети, который задал вопрос о том, куда делись деньги и кто говорит неправду.

    «Хороший вопрос», – кратко прокомментировал Маск.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что не знает, где находятся около 100 млрд долларов американской помощи. По его словам, из 177 млрд долларов до Украины дошли только 76 млрд долларов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.

    Президент США заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, и возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и добавил, что США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Украинский военный нецензурно ответил Маску из-за слов о Зеленском

    Tекст: Александра Юдина

    Начальник штаба бригады «Азов»* (признан террористической организацией в России) Богдан Кротевич оскорбил Илона Маска после его слов о Владимире Зеленском, но вскоре удалил свой пост.

    Кротевич подверг критике Илона Маска, использовав нецензурные выражения после его заявления о Зеленском.

    «Лидер украинского экстремистского батальона говорит Маску «отвали», видимо, забыв, кто поставляет украинской армии Starlink», – указано в публикации радио Sputnik.

    При этом вскоре после публикации, Кротевич удалил свой пост. Причины удаления остались неизвестными, но он, вероятно, осознал возможность негативных последствий для отношений с Маском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск раскритиковал Зеленского за фотосессию в Vogue. Также Маск отреагировал на заявление Зеленского о «пропавших» 100 млрд долларов. Кроме того, американский бизнесмен обвинил Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

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    20 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль опроверг возвращение Boeing на рынок России

    Песков: Кремль не располагает информацией о возвращении Boeing на российский рынок

    Tекст: Вера Басилая

    У Кремля нет данных о планах американской компании Boeing вернуться на рынок России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможном возвращении американского самолетостроителя Boeing на российский рынок, передает ТАСС.

    СМИ ранее сообщали, что Boeing планирует вернуться на российский рынок, начиная с ремонта и покупки подержанных самолетов, а затем постепенно расширяя свою деятельность в России до полноценной работы.

    Песков отметил, что Кремль нигде не видел ни одного заявления представителя компании Boeing об этом.

    «Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны», – заявил он.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала условия для иностранных компаний в России.

    Газета ВЗГЛЯД заявляла, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    NBC: США могут включить в сделку возможность автоматического принятия Киева в НАТО

    NBC: США могут включить в мирную сделку возможность автоматического принятия Киева в НАТО

    NBC: США могут включить в сделку возможность автоматического принятия Киева в НАТО
    @ Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти рассматривают возможность включения автоматического принятия Украины в НАТО в мирное соглашение по Украине, если Россия его нарушит, сообщает NBC.

    США рассматривают возможность включения в мирное соглашение по Украине автоматического членства Киева в НАТО в случае нарушения договоренностей со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC. По данным телеканала, эта мера рассматривается американскими чиновниками как одна из гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Евросоюз почувствовали себя обделенными после того, как Россия и США провели сверку позиций. Переговоры в Эр-Рияде стали значительным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Советник президента США объявил об окончании «эры войны» на Украине.

    Коментарии (10)
    20 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Минфин США анонсировал возможные изменения антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Bloomberg TV, что Вашингтон готов пересмотреть санкции против России в зависимости от хода переговоров. Он подтвердил возможность как смягчения, так и ужесточения санкций, подчеркивая, что все будет зависеть от результатов переговоров, передает ТАСС.

    На вопрос о том, рассматривается ли одновременно возможность смягчения или усиления санкций, Бессент уточнил, что это действительно так. «Думаю, это хорошее описание», – отметил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

    Министр также добавил, что США продолжают отслеживать ситуацию и готовы к гибкому подходу в зависимости от изменений в переговорном процессе.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    Белый дом призвал Европу активизироваться в поддержке Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц заявил о неприемлемости дальнейшего оказания военной помощи Украине за счет США, передает ТАСС.

    Американские налогоплательщики не должны продолжать нести бремя расходов на войну на Украине и оборону Европы, считает Белый дом. По словам Уолтца, США поддерживают обязательства по пятой статье Устава НАТО, однако пришло время для их европейских союзников взять на себя больше ответственности.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия, чтобы занять место за столом переговоров по Украине.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Конгрессмен назвала Зеленского вымогающим деньги «актером в зеленом комбинезоне»

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Конгрессмен Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин, представляющая штат Джорджия, сделала резкое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Зеленский является актером, который занимается вымогательством средств у международного сообщества для продолжения конфликта на Украине. Тейлор-Грин подчеркнула, что под его руководством на Украине отменяются выборы и подавляется свобода слова. Она обвинила Зеленского, что из-за войны, которую он ведет, уничтожено «почти целое поколение украинских мужчин».

    Она заявила, что война на Украине финансируется и контролируется «глубинным государством» и является гибридной войной против России. Тейлор-Грин заявила, что ни разу не поддерживала законопроекты, направленные на финансирование этой войны, и добавила, что этому следует положить конец.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, отметив их потенциальный вред.

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью».

    Коментарии (0)
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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Пентагон решил не тратить оборонный бюджет на геев и Европу

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета. Планируется, что траты Пентагона ежегодно будут уменьшатся на 50 млрд долларов. Как резкое снижение финансирования скажется на военной мощи Штатов, поспособствует ли это выводу американских военных из других регионов планеты и что это означает для России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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