Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Госсекретарь США указал на препятствия для сотрудничества с Россией
Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине препятствует полноценному сотрудничеству.
По его словам, сторонам удалось бы наладить взаимодействие в различных областях, однако конфликт на Украине остается серьезным фактором, затрудняющим это сотрудничество, передает РИА «Новости».
Рубио отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном возможно, и они могли бы работать над снижением рисков конфронтации.
Тем не менее, пока продолжается конфликт на Украине, это остается основным препятствием на пути к более тесному взаимодействию между двумя странами.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.