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Кузнецова рассказала о новом проекте по поддержке адаптивного спорта для ветеранов СВО
Проект «Новая высота», направленный на развитие адаптивного спорта, получил одобрение Межведомственной комиссии правительства. В Москве прошло первое заседание оргкомитета проекта.
Этот проект нацелен на создание комфортной и доступной среды для занятий адаптивным спортом для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, сообщила председатель комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
В обсуждении приняли участие представители Минздрава, Минпромторга, ФМБА России, Паралимпийского комитета и других организаций. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поддержал проект и дал поручения по его реализации. Одной из ключевых задач является открытие инклюзивных спортивных залов.
Проект «Новая высота» предполагает разработку новых рекомендаций для занятий спортом людьми с различными травмами. Это включает корректировку программ подготовки специалистов и активизацию производства тренажеров, соответствующих задачам проекта. Планируется также создание цифровых решений для привлечения участников СВО.
На совещании обсуждались примерные сроки реализации и возможные трудности. Кузнецова подчеркнула значимость поддержки военных и сообщила, что инициатива исходит от самих участников СВО. Опытные наставники-спортсмены выразили готовность помогать в реализации.
Проект направлен на всестороннюю помощь ветеранам и их семьям, что является важной задачей государственной политики.