Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.0 комментариев
СК опроверг начало расследования гибели Лермонтова
Следственный комитет отверг слухи о начале расследования убийства Лермонтова
Следственный комитет России опроверг информацию о начале расследования обстоятельств гибели Михаила Лермонтова.
Следственный комитет официально опроверг распространенную информацию о начале расследования убийства писателя Михаила Лермонтова, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что сведения о якобы начатой проверке не соответствуют действительности.
Информация о расследовании возникла после обращения депутата Госдумы Николая Бурляева, который призвал использовать современные технологии для выяснения обстоятельств гибели поэта. По мнению депутата, вопросы о том, что смерть Лермонтова могла быть следствием заговора, поднимались на протяжении 180 лет.
Михаил Лермонтов погиб 27 июля 1841 года на дуэли с Николаем Мартыновым. Столкновение произошло у подножия горы Машук вблизи Пятигорска, где поэт встречался с Мартыновым, бывшим его приятелем еще со времен юнкерской школы
Смерть Лермонтова продолжает вызывать интерес у историков и исследователей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл новое расследование обстоятельств гибели Михаила Лермонтова по инициативе депутата Госдумы Николая Бурляева.
Депутат Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой о пересмотре дела об убийстве поэта, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта и пообещал рассмотреть документы по делу, заявлял Бурляев.