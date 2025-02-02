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Володин прибыл в Индию с официальным визитом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию во главе российской делегации для обсуждения российско-индийского сотрудничества в различных сферах и развития межпарламентского диалога, сообщили в думской пресс-службе.
В составе делегации находятся несколько высокопоставленных лиц, включая зампредседателя Госдумы Александра Бабакова, руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева и других, передает ТАСС.
В рамках официального визита в Нью-Дели ожидается обсуждение ключевых вопросов российско-индийского сотрудничества. Основное внимание будет уделено экономическим, социально-культурным, образовательным и технологическим аспектам взаимодействия. Одной из важных задач визита является развитие межпарламентского диалога между двумя странами. Володин должен встретиться с руководством Индии и посетить обе палаты парламента страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит Володина в Индию, который изначально должен был состояться со 2 по 4 декабря, был перенесен из-за положительного теста на ковид. Предыдущий визит парламентариев из России во главе с председателем Госдумы в Индию состоялся в декабре 2018 года.