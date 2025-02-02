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Число госпитализированных детей в Ессентуках выросло до 12
Количество заболевших из-за кишечной инфекции детей в Ессентуках увеличилось до 12
Количество детей, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции из санатория Ессентуков, увеличилось до 12. Прокуратура проводит проверку исполнения санитарных норм.
Как передает ТАСС, министр образования Ставропольского края Мария Смагина сообщила о том, что число детей, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции из санатория в Ессентуках, достигло двенадцати. Она также отметила, что девять пациентов были осмотрены в инфекционном отделении, их состояние оценено как средней степени тяжести.
При посещении пункта временного размещения были выявлены еще три пациента с клиническими проявлениями заболевания. В связи с этим была вызвана скорая медицинская помощь, и дети были доставлены в инфекционное отделение Ессентукской городской клинической больницы.
Ранее сообщалось о госпитализации шести детей. В настоящее время прокуратура Ставрополья проводит проверку по факту происшествия, оценивая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Следственные органы также начали проверку по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в детском центре «Дуслык» в Казани были госпитализированы 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления, и возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг; в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выявили норовирус как причину массового отравления 47 постояльцев, среди которых десять человек были госпитализированы.