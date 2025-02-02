Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.12 комментариев
Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль
Захарова ответила на слова Зеленского о переговорах шуткой о моли
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского о «страхе» президента России Владимира Путина перед прямыми переговорами, сравнив его слова с анекдотом о моли.
Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной. Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот о маленькой моли, которая полетела по комнате.
«Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала она.
Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.
Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.