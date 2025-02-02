Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль

Захарова ответила на слова Зеленского о переговорах шуткой о моли

Tекст: Ольга Иванова

Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной. Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот о маленькой моли, которая полетела по комнате.

«Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала она.

Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.