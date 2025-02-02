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В Курской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
В Курске открыли сезон игры «Зарница 2.0» с участием героев России
В Курской области торжественно открылся новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участие в котором примут школьники и студенты из разных регионов России, чтобы укрепить чувство патриотизма и единства.
В Курской области прошло торжественное открытие Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». На мероприятии присутствовали Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, Герой России, начальник Главного Штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко. Участники возложили цветы к мемориалу «Курская битва» и открыли Региональный Центр Первых.
Артур Орлов подчеркнул, что «Зарница 2.0» станет символом единства и патриотизма. «Как и 82 года назад, мы отстаиваем на курской земле свою свободу и будущее. Каждый участник – это наследник великого прошлого», – отметил он.
Церемония открытия началась с выполнения гимна РФ и выноса государственных флагов. Символичным моментом стало нажатие кнопки, что доверили детям – главным участникам проекта. Было передано знамя «Зарница 2.0» новым участникам второго сезона, после чего стартовала заявочная кампания игры.
Владислав Головин заявил, что игра учит ребят работать в команде и критически мыслить. «Верю, что на игре ребята найдут новых друзей и получат заряд энергии», – добавил он. В рамках визита были проведены экскурсии и встречи с временными переселенцами, получившими гуманитарную помощь.
Дмитрий Шевченко отметил, что игра станет особенной благодаря годовщине 80-летия Великой Победы. «Это будет дополнительной мотивацией для участников, которые покажут высокие результаты», – подчеркнул он.