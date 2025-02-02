Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

Tекст: Дарья Григоренко

Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

«Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.