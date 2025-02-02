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«Волонтеры Победы» почтили героев Сталинградской битвы
«Волонтеры Победы» в регионах России почтили память героев Сталинградской битвы
«Волонтеры Победы» провели многочисленные памятные мероприятия в честь героев Сталинградской битвы, включая возложения цветов, уроки и игры в различных регионах России.
В День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Волонтеры Победы» почтили память героев этого сражения. Добровольцы возложили цветы к мемориальным комплексам, устроили исторические квесты и навестили участников войны. В Москве депутат Госдумы Ольга Занко вместе с волонтерами навестила Нину Давлетбаеву, отметив ее героизм.
В Красноярском крае волонтеры поздравили 102-летнего Афанасия Лапшакова, собрав для него поздравительный видеоролик. Лапшаков поделился словами поддержки для участников военной операции, отметив, что война – тяжелая работа, но победа всегда за Россией.
В Тюмени волонтеры посетили 100-летнего Александра Дикарева, вручив ему письма Победы. Он отметил важность передачи историй и наставлений молодежи.
В других регионах, включая Барнаул и Белгородскую область, также прошли церемонии возложения цветов и памятные мероприятия, в ходе которых были подчеркнуты мужество и стойкость солдат и жителей Сталинграда.
По всей стране проводились уроки памяти, интеллектуальные игры и другие мероприятия, посвященные Сталинградской битве, чтобы передать молодежи важность победы и героизма советского народа.