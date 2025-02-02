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Гладков объявил ракетную опасность в Белгородской области
Губернатор Гладков объявил ракетную опасность на всей территории Белгородской области
На территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность, жителям рекомендовано укрыться в подвалах и оставаться там до получения сигнала об отмене опасности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении ракетной опасности на всей территории региона, передает РИА «Новости». Гладков обратился к жителям области с призывом немедленно спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отмене угрозы.
Гладков подчеркнул, что введенные меры связаны с необходимостью защитить население от возможных ракетных атак. Губернатор также отметил важность соблюдения инструкций и рекомендаций для обеспечения безопасности жителей. Местные органы власти продолжают следить за ситуацией и готовы оперативно реагировать на любые изменения.
По словам губернатора, все необходимые службы находятся в состоянии повышенной готовности. «В ближайшее время будет проведена оценка ситуации, чтобы обеспечить максимальную защиту населения,» – добавил он.
Ранее российские силы ПВО уничтожили за полтора часа четыре украинских беспилотных летательных аппарата, два из которых были сбиты над Курской областью.