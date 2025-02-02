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«Молодая Гвардия» почтила память Героев Сталинграда
Тысячи активистов почтили память Героев Сталинградской битвы на ВДНХ в Москве
Более трех тысяч активистов Молодой Гвардии и Волонтерской Роты почтили память Героев Сталинградской битвы, выстроившись в силуэт памятника «Родина-Мать» и развернув 300-метровую Георгиевскую ленту на ВДНХ.
Как сообщает Telegram-канал «Единой России», в память о подвигах советских солдат, сражавшихся в Сталинградской битве, более трех тысяч активистов Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты организовали памятное мероприятие. Участники выстроились в силуэт памятника «Родина-Мать» и развернули 300-метровую Георгиевскую ленту на ВДНХ.
«Ровно 82 года назад советские войска разгромили фашистов под Сталинградом. Эта битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в мировой истории. Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг наших предков, которые отстояли Сталинград ценой собственных жизней. Памятные мероприятия проходят по всей стране. Наши активисты проводят встречи со школьниками и студентами и возлагают цветы в память о Героях Сталинграда», – отметил председатель МГЕР Антон Демидов.
Мероприятие стало частью серии памятных акций, проходящих по всей России в честь годовщины Сталинградской битвы. Активисты проводят встречи с молодежью, рассказывая о важности сохранения исторической памяти, и возлагают цветы в местах боевой славы.