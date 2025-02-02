Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.7 комментариев
Евросоюз признал необходимость восстановления связей с Россией
Глава МИД Испании заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после мира
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario подчеркнул, что Евросоюз должен будет восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости». Альбарес отметил, что после достижения мира Европа останется с протяженной границей с Россией, что делает восстановление связей неизбежным.
Альбарес заявил: «Мы все осознаем, что когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с Россией и мы должны восстанавливать отношения с ней». Он добавил, что процесс урегулирования должен основываться на принципах суверенного равенства и взаимного уважения среди государств.
Дипломат также отметил, что Европа должна будет выработать новый подход к взаимодействию с Россией, который будет учитывать текущую геополитическую ситуацию и интересы обеих сторон. По его мнению, это позволит избежать возможных конфликтов в будущем и укрепит стабильность на континенте.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.
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