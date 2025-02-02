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Музыкальная программа «Делай музыку» стартовала в Академии «Меганом»
В Академии «Меганом» началась программа «Делай музыку» для молодых исполнителей и продюсеров
На базе Академии «Меганом» в Крыму стартовала программа «Делай музыку», где молодые авторы и продюсеры со всей страны будут создавать российскую музыку под руководством экспертов и наставников.
В Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму стартовала программа «Делай музыку». Это совместная инициатива Академии и Творческого молодежного сообщества современной музыки, которая пройдет с 1 по 10 февраля. Участники – молодые авторы-исполнители, музыканты-инструменталисты, продюсеры и менеджеры – собрались, чтобы работать над созданием новой российской музыки.
Программа началась с онлайн-модуля, прошедшего в январе, по итогам которого были отобраны 42 участника. Они прибыли в Крым для участия в заключительном очном модуле. Музыканты работают под руководством экспертов на высокотехнологичных студиях звукозаписи. Среди наставников – Артем Artego, основатель лейбла «PARADIGM», он отметил, что «потребность в новых именах в российской музыкальной индустрии всегда актуальна».
Автор-исполнитель Женя Трофимов, известный хитом «Вторая весна», также делится опытом с участниками программы. Он акцентирует внимание на важности эмоциональной привязанности к песням и осмысленности текстов. Анна Храмова, куратор программы и руководитель музыкального лейбла «Таврида.АРТ», подчеркнула, что цель программы – не только создание хитов, но и поддержка молодых артистов в долгосрочной перспективе.
Финальный результат программы – создание новых песен, которые будут выпущены на лейбле «Таврида.АРТ» и совместно с партнерами. Участники также получат возможности сотрудничества с радиостанциями и кинокомпаниями, расширяя свои перспективы в музыкальной индустрии.