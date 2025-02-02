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УЕФА признал проект РФС «Футбол в школе» лучшим в Европе
УЕФА признал проект РФС «Футбол в школе» лучшим в Европе
Проект Российского футбольного союза «Футбол в школе» получил признание УЕФА как лучший в Европе благодаря охвату 4 тыс. школ и вовлечению 1,5 млн школьников из 80 регионов России.
Проект Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе» был признан лучшим в Европе, сообщает ТАСС. Это заявление сделал Зоран Лакович, директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций, на конференции РФС. Он отметил, что это пример успешного инфраструктурного и массового футбольного проекта, который УЕФА ставит в пример другим федерациям.
По словам Лаковича, проект «Футбол в школе» охватывает 80 регионов России, участвуют 4 тыс. школ и 1,5 млн школьников. Этот проект реализуется в течение двух лет и уже заметно укрепил позиции школьного футбола в стране. В прошлом учебном году в нем участвовали 4150 школ из 83 регионов, а количество школьников, вовлеченных в этот проект, достигло 1,5 млн, из которых 709 тыс. – девочки.
Проект осуществляется при содействии Министерства просвещения и Министерства спорта России. Он предоставляет возможность школьникам приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях. Также школы становятся центрами футбольной жизни в своих районах или регионах, что позволяет тренерам и специалистам заметить и развивать талантливых детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия поддержала возвращение России на международные турниры по футболу, несмотря на политические санкции, наложенные на российский спорт. На жеребьевке чемпионата мира 2026 года показали карту Украины без Крыма. УЕФА завело дело на футболиста, который использовал националистический лозунг.