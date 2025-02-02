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Мерц пообещал изменить политику Германии по беженцам после выборов
Мерц в случае победы на выборах пообещал изменить политику Германии по беженцам и внутренней безопасности
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Bild am Sonntag заявил о планах изменить политику предоставления убежища и внутренней безопасности Германии, если он станет канцлером после досрочных выборов в бундестаг.
Фридрих Мерц, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, заявил о намерении изменить политику предоставления убежища и внутренней безопасности, если станет канцлером, передает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом) .
Мерц подчеркнул важность обеспечения экономического роста и увеличения занятости в стране. Он также заявил, что намерен строго ограничить приток соискателей убежища в Германию. По его словам, избиратели могут рассчитывать на «подлинную смену курса» в случае его победы на досрочных выборах в бундестаг.
29 января Бундестаг одобрил план из пяти пунктов, который включает долгосрочный контроль на границах и депортацию лиц, которые должны покинуть страну. Документ носит рекомендательный характер. Несмотря на это, 31 января парламент отклонил законопроект, который был бы обязательным для исполнения. После этого порядка 60 человек пикетировали штаб-квартиру ХДС в Берлине.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила недовольство своим однопартийцем Фридрихом Мерцем, после того как резолюция его фракции по усилению миграционной политики получила поддержку от «Альтернативы для Германии» в парламенте.
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