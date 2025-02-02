  • Новость часаДипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    2 февраля 2025, 14:37 • Новости дня

    Умер актер из «Возвращения Мухтара» Колокольников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Станислав Колокольников, известный советский и украинский актер, умер в возрасте 63 лет после продолжительной болезни, о чем сообщили в киевском академическом театре «Колесо».

    В сообщении говорится: «30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни скончался Станислав Колокольников. Светлая и вечная память», передает ТАСС.

    Колокольников родился 16 ноября 1961 года в Киеве и окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Его карьера началась в театре, однако он также стал известен благодаря своим ролям в российских сериалах. Среди наиболее известных работ актера – «Возвращение Мухтара» и «Утесов. Песня длиною в жизнь».

    Ранее сообщалось, что умер советский и белорусский актер театра и кино Георгий Малявский. Он снимался в таких проектах, как «Государственная граница», «Мухтар. Новый след» и в сериале «Чернобыль» 2022 года.

    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    1 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

    Военный эксперт Перенджиев объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    @ Peter Gercke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Разногласия в украинском оборонном обществе связаны с нежеланием нести ответственность по итогам аудита, о проведении которого объявил президента США Дональд Трамп, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О разногласиях между министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок пишет американская газета The Washington Post.

    «Разногласия в украинском оборонном секторе разгорелись на почве того, как делить ответственность по будущим итогам объявленного президентом США Дональдом Трампом аудита поставок оружия. На Украине понимают, что придется отвечать», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    «Агентство оборонных закупок (АОЗ) считает, что они все отдавали министерству обороны, а глава минобороны Рустем Умеров говорит, что в 2024 году АОЗ не выполнило 47% своих обязательств по поставке ВСУ оборудования и расходных материалов, – продолжил эксперт. – То есть каждая сторона перекладывает вину друг на друга». 

    По словам собеседника, еще одна причина разногласий может крыться в махинациях с закупкой вооружений. «Что-то было украдено или продано. Скорее всего, речь идет об обмане, например, под видом нового оружия войска могли получить устаревшие образцы, малопригодные для ведения боевых действий», – предположил спикер. 

    Разногласия также могут быть связаны с общим падением поставок вооружений. «Какие-то схемы совместного воровства уже не работают, потому что объемы поставок не те. Теперь приходится придумывать новые правила дележа урезанных ресурсов. И в этих условиях каждая из сторон пытается больше урвать, чтобы не быть обделенной», – пояснил Перенджиев. 

    При этом невыполнение обязательств по поставке оборудования и расходных материалов напрямую сказывается на боеспособности ВСУ. «Против Умерова уже возбудили уголовное дело на Украине. Поэтому министр хочет привязать к себе побольше виноватых, чтобы не отвечать за все в одиночку и не стать козлом отпущения», – пояснил эксперт. 

    О разногласиях между министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок пишет американская газета The Washington Post. Сейчас главное агентство по закупкам оружия страны – с бюджетом более 7 млрд долларов – парализовано из-за противостояния по поводу того, кто должен его возглавить. По мнению издания, эти скандалы могут повлиять на западную поддержку, потому что раскол в оборонном секторе Украины происходит в критический момент.

    На прошлой неделе Умеров сообщил о разрыве контракта с руководителем АОЗ Мариной Безруковой. По его словам, агентство было втянуто в «политические игры, утечки контрактов и утечки информации». Ее место должен занять глава государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов. Однако Безрукова обвиняет Умерова в злоупотреблении полномочиями и говорит, что сделала ставку на подписании долгосрочных контрактов, ряд из которых будут выполнены в этом году. По ее словам, она против скупки существующих запасов боеприпасов, чтобы удерживать цены на низком уровне.

    О том, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело, на прошлой неделе сообщала украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили министра в злоупотреблении властью после отказа продлевать на год контракт с Безруковой и увольнения двух членов наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 21:31 • Новости дня
    В ООН отреагировали на критику cо стороны МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ

    ООН выразила скорбь по убитым нацистами гражданам СССР после критики МИД России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что организация скорбит по всем жертвам нацистов, включая граждан СССР, в ответ на критику российского МИД.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на критику Министерства иностранных дел России по поводу высказываний главы ООН Антонио Гутерреша, передает ТАСС.

    Хак подчеркнул, что ООН скорбит по всем жертвам нацистов, «в том числе и в Советском Союзе», и отметил, что заявления Гутерреша по случаю дня памяти жертв Холокоста «говорят сами за себя».

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    1 февраля 2025, 16:54 • Новости дня
    Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов

    Дмитрий Певцов выступил против «оживления» на экранах советских артистов

    Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против использования дипфейков умерших артистов, назвав это аморальным и циничным, а также призвал запретить их на законодательном уровне.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о применении дипфейков в российском кино, передает Ura.Ru.

    По его словам, использование лиц умерших советских артистов ради заработка не имеет ничего общего с уважением их памяти. Он назвал это аморальным и циничным поступком.

    Певцов привел в пример фильм о Владимире Высоцком, заявив, что создатели это кино «зарабатывали деньги на имени и светлой памяти Высоцкого». Он также подчеркнул, что согласие родственников, например, сына Юрия Никулина на создание цифровой копии его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве», не оправдывает таких действий. Певцов считает, что за этим также стоит желание заработать.

    Депутат отметил, что уже разрабатывает законодательные меры по запрету дипфейков умерших артистов. Комитет Госдумы по культуре поддерживает эту инициативу и планирует противодействовать созданию «цифровых образов» на законодательном уровне, чтобы сохранить культурное наследие и память о великих артистах.

    Ранее сообщалось, что сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил использование нейросети для создания образа его отца в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве».

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    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



    Коментарии (12)
    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (29)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

    Коментарии (22)
    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    1 февраля 2025, 16:25 • Новости дня
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Работающие селе Русское Поречное в Курской области судмедэксперты испытывают сильные эмоции при осмотре тел мирных жителей, подвергшихся жестоким нападениям со стороны украинских военных, сообщил военкор Александр Коц.

    В статье для «Комсомольской правды» Коц отметил, что сотрудники, чья работа обычно связана с эмоциональным отстранением, на этот раз не могут сдержать слез.

    «Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», – написал он.

    Таким образом он прокомментировал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы в Курске Татьяной Балеевских. «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди», – говорила она.

    Журналист отметил, что подобная реакция говорит о необычайной жестокости произошедшего и о том, насколько глубокий след оставили эти события в сознании даже самых опытных специалистов, привыкших к эмоциональной устойчивости.

    Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан.

    ООН выступил против убийства мирного населения.

    Коментарии (13)
    1 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Доцент Косов: С марта россияне будут платить только за потребленное тепло

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 марта россияне будут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон, сообщил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.

    Косов объяснил, что с первого марта россияне начнут оплачивать отопление только в холодный период. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счета только за потребленное тепло в отопительный сезон, передает канал «360».

    По его словам, в большинстве регионов России счета за отопление уже поступают только в период подачи тепла – весной, зимой и осенью. Но в некоторых регионах начисления распределялись равномерно на весь год. Нововведение коснется именно этих регионов.

    «Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года – теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», – заявил Косов.

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства введет новую систему оплаты отопления с первого марта. Ожидается, что через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ, в результате чего начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.

    Ранее Госдума приняла закон о повышении порога капремонтных взносов до шестидесяти процентов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

    Коментарии (6)
    1 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    Названо уточненное число пропавших без вести в Курской области

    Уточненное число пропавших без вести в Курской области составило 2 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области насчитывается около 2 тыс. пропавших без вести, число уточняется в ходе сверки данных, сообщил Комитет региональной безопасности Курской области.

    На данный момент Комитет региональной безопасности занимается сверкой данных, предоставленных различными источниками, такими как УМВД, Уполномоченный по правам человека, Красный крест, органы местного самоуправления, волонтеры и родственники пропавших, передает РИА «Новости».

    По словам представителей властей региона, в первоначальных списках было установлено трехкратное дублирование записей. После проведения сверки данных количество пропавших сократилось до 2 тыс.человек. В настоящее время процесс уточнения сведений продолжается.

    В ближайшее время планируется провести заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, для формирования единого перечня пропавших граждан.

    «После завершения заседания и уточнения списка, он будет размещен на официальных ресурсах региона», – отметили в пресс-службе правительства Курской области.

    Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, из которых 240 человек нашли.

    В ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.

    Коментарии (16)
    1 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины

    The Washington Post: Украина столкнулась с расколом в оборонном секторе

    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины
    @ Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинском оборонном секторе разгорелись разногласия между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок, что может повлиять на западную поддержку в разгар конфликта, сообщила газета The Washington Post.

    Раскол в оборонном секторе Украины произошел в критический момент, пишет The Washington Post. По данным издания, основными сторонами конфликта стали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок (АОЗ).

    Газета отмечает, что скандалы в украинском оборонном секторе происходят на фоне усиливающейся неопределенности в вопросе продолжения военной помощи США при президентстве Дональда Трампа. Вдобавок, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции, что может усилить давление на Украину, передает ТАСС.

    Европейские страны, которые ранее поддерживали тесные отношения с АОЗ, теперь испытывают трудности с пониманием распределения полномочий в украинском оборонном секторе. Это также вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины.

    Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупреждали о последствиях конфликта между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и бывшей главой АОЗ Мариной Безруковой. Они заявили, что это может подорвать доверие Вашингтона к Киеву, что в свою очередь оказывает влияние на международное сотрудничество и помощь.

    Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Украина потрясена после решения Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов.

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    2 февраля 2025, 11:46 • Новости дня
    Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей на Рублевке

    Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома на Рублевке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей после просмотра недвижимости под видом покупателей, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, супруга гражданина Саудовской Аравии продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. Неизвестные совершили ограбление коттеджа. Воры представились потенциальными покупателями, пришли на просмотр недвижимости и после их ухода обнаружилось, что из дома пропали дорогие часы и драгоценности на сумму 30 млн рублей, передает Газета.Ru.

    Позже, когда хозяев не было дома, неизвестные лица срезали замки и отключили электричество в доме. Вызванные супругами специалисты обнаружили в помещениях скрытые прослушивающие устройства.

    Супруга бизнесмена из Саудовской Аравии высказала предположение о возможной причастности к краже ее бывшего возлюбленного. Она считает, что именно он мог быть наводчиком злоумышленников.

    Напомним, в мае неизвестный обокрал жилье депутата Госдумы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями.

    В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.

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    2 февраля 2025, 04:55 • Новости дня
    Мексика ответила на пошлины США защитными мерами

    Президент Мексики поручила реализовать план Б для защиты экономики страны

    Tекст: Максим Попов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары, поручив министру экономики Марсело Эбрарду реализовать план Б.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны после введения пошлин США, передает РИА «Новости». Она отметила, что данный шаг является частью плана Б, разработанного для защиты Мексики.

    Шейнбаум категорически отвергла обвинения Белого дома, заявив: «Отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию». Она подчеркнула, что проблема имеет корни внутри самих США, где оружие продается преступным группировкам.

    Президент Мексики предложила США сосредоточиться на борьбе с уличной наркоторговлей и отмыванием денег. Она подчеркнула, что проблема наркозависимости и распространения наркотиков в США требует внутреннего решения. Шейнбаум заявила: «Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и уважения суверенитета».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

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