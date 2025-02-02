Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

Tекст: Олег Исайченко

«За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.