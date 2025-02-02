  • Новость часаДипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
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    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    0 комментариев
    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Коментарии (28)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (21)
    1 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы

    Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Вашингтон настаивает на проведении выборов на Украине к концу года, сообщило Reuters.

    Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 18:57 • Новости дня
    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках

    Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

    В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

    МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

    Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    2 февраля 2025, 04:20 • Новости дня
    После удара российского БПЛА в центре Харькова вспыхнул пожар

    Пожар вспыхнул в Харькове после удара российского дрона

    Tекст: Максим Попов

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

    В центре Харькова начался крупный пожар после попадания российского беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное. Харьков».

    По имеющейся информации, огонь охватил склады и производственные помещения на площади около двух тыс. квадратных метро На месте работают пожарные бригады. Задействованы несколько расчетов для тушения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    2 февраля 2025, 02:22 • Новости дня
    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет

    Глава Курской области прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, подчеркнув, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    «В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – отметил Хинштейн в Telegram.

    Напомним, накануне украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Минобороны подтвердило нанесение удара, назвав его военным преступлением.


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    1 февраля 2025, 16:06 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Замостьме, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Мартыновкой, Махновкой, Меловsv, Никольским, Олешней, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 бронемашины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    Накануне ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка.

    В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.

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    2 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах

    Минобороны: Подразделения ВС России нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам хранения топлива на Украине, уничтожив при этом значительное количество живой силы и техники ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую область и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и объекты хранения топлива, используемые силами ВСУ. Удары были осуществлены в 153 районах, что привело к значительным потерям в рядах украинской армии.

    На Харьковском направлении войска России, действующие в составе группировки «Север», нанесли удар по формированиям ВСУ в Липцах и Волчанске, уничтожив до 20 военнослужащих и четыре орудия. Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение пяти механизированным и танковой бригадам ВСУ, что привело к потерям до 295 военнослужащих и уничтожению двух складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, разбив две механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой народной республике, что привело к потерям до 200 военнослужащих. Войска группировки «Центр» продолжили наступательные действия, уничтожив до 515 военнослужащих противника и шесть орудий, добавили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, на российские силы группировки «Восток» продолжали продвижение, нанося удары по пяти механизированным бригадам ВСУ, в результате чего потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде и береговой обороне ВСУ, уничтожив склад боеприпасов.

    Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 44 беспилотника. С начала специальной операции российские войска ликвидировали 652 самолета, 283 вертолета и более 42 тыс. беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в январе украинские войска лишились 64 танков, самолетов Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Накануне сообщалось, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    1 февраля 2025, 15:57 • Новости дня
    Россия нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожье

    Российские войска атаковали объекты ВСУ в Запорожье и районе Гуляйполе

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожье, используя БПЛА «Герань» для атаки на места дислокации и инфраструктуру, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли массированный удар по местам временной дислокации ВСУ в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, передает РИА «Новости».

    По информации Рогова, удары коснулись как объектов ВСУ в Запорожье, так и военных полигонов в районе городов Гуляйполе и Орехов.

    Он подчеркнул, что атака была направлена на нарушении боевого слаживания подразделений ВСУ.

    Ранее военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами вооруженных сил Украины в Запорожье.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    2 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе

    ВСУ потеряли 64 танка, самолеты Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО в январе

    Tекст: Максим Попов

    В январе украинские войска лишились 64 танков и самолетов, включая Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, в январе в зоне спецоперации украинские войска потеряли 64 танка и самолеты типа Су-27 и МиГ-29. Эти потери существенно ударили по возможностям ВСУ в воздушной и наземной операциях.

    Кроме танков и самолетов, ВСУ лишились 367 боевых бронемашин. Среди уничтоженной техники девять танков Leopard немецкого производства и пять БМП Bradley американского производства. Эти образцы техники были экспортированы Украине в рамках поддержки от стран НАТО.

    Среди другой уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, оказались чешская реактивная система залпового огня Striga, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi, говорится в отчете информагентства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Министерства обороны, за последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    2 февраля 2025, 00:19 • Новости дня
    В Курской области создали патрули для борьбы с мародерством

    В Курской области объединенные патрули будут бороться с мародерством в приграничных районах

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ввели совместные патрули военной полиции и УМВД для борьбы с мародерством в трех приграничных районах, включая Кореневский и Глушковский.

    В Курской области для борьбы с мародерством в приграничных районах создали совместные патрули военной полиции и УМВД, передает ТАСС. Решение принято на втором заседании Координационного совета по решению проблем жителей области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, патрули будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах, особенно в ночное время.

    «После обращений жителей созданы совместные патрули военной полиции и УМВД Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», – отметил Хинштейн.

    Кроме того, глава региона сообщил, что власти Курской области расширят список населенных пунктов, где жители смогут бескомиссионно получать жилищные сертификаты. В список добавили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Также планируется снять ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, чье жилье снова было разрушено.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    2 февраля 2025, 05:18 • Новости дня
    ВС России сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области

    Подразделения группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные помешали инженерным работам украинских подразделений в Запорожской области и уничтожили пункт боепитания противника, сообщили в Минобороны.

    Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, в районе Гуляйполя были сорваны инженерные работы Вооруженных сил Украины.

    Также стало известно, что российские войска уничтожили пункт боепитания противника и сбили семь беспилотников самолетного типа.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в нескольких населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, которые нанесли ущерб инфраструктурным объектам.


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