Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как говорится в сообщении, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с обвинениями в адрес Евросоюза, заявив, что ЕС финансирует грузинское издание «Публика», которое, по его словам, рекламирует преступную деятельность. По словам Папуашвили, издание призывает к блокированию стратегической магистрали из Тбилиси на запад, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы от двух до четырех лет.

Папуашвили подчеркнул, что ответственность за нарушение закона лежит не только на тех, кто его совершает, но и на тех, кто финансирует подобных нарушителей. Он также отметил, что постпредство ЕС, как представитель организации, выделяющей средства, несет ответственность за последствия анонсируемого преступления.

Кроме того, вице-спикер парламента Нино Цилосани высказала мнение, что европейские и американские фонды систематически поддерживают грузинскую оппозицию и радикальных активистов, финансируя попытки революции в стране. По ее словам, иностранные доноры поддерживают все попытки дестабилизации в Грузии.

МВД Грузии напомнило, что блокирование стратегических магистралей международного значения является уголовно наказуемым деянием. В это время оппозиция и ее сторонники планируют перекрыть трассу в 15 часов по московскому времени (16 часов по местному времени), используя опыт протестов в Сербии в качестве примера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Грузии убрали флаг Евросоюза из резиденции президента страны. Грузия назвала иностранных послов соучастниками насилия против властей. Также сообщалось, что власти Грузии доказали бесполезность ПАСЕ.