Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.3 комментария
В Москве шесть детей отравились в гостинице
Возбуждено дело из-за отравления шести детей в московской гостинице
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления шести детей в гостинице на улице 2-й квартал Капотни в Москве, где пострадавшие отравились пищей.
Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России начал расследование по факту отравления детей в одной из гостиниц Москвы. Инцидент произошел 1 февраля, когда шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение столицы.
Уголовное дело возбуждено Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве. Дело открыто по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи начали изымать продукты питания и документацию гостиницы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают всех причастных лиц. В пресс-службе СК отметили, что в настоящее время проводится ряд необходимых следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье второклассники отравились крысиным ядом, употребив его по ошибке в школе, в Воронежской области посетители корпоративной столовой столкнулись с массовым отравлением, а в Тюмени после посещения бассейна пострадали 17 человек из-за вредных примесей в воде.