США анонсировали операцию по подъему самолета и вертолета из реки Потомак

Армейский корпус инженеров США поднимет обломки самолета и вертолета в феврале

Tекст: Максим Попов

По данным телеканала, армейский корпус инженеров США готовится к операции по подъему обломков двух воздушных судов из реки Потомак, передает ТАСС. Операция стартует 3 февраля. Первоочередной задачей станет извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines. На это, по оценкам, потребуется около трех дней.

После завершения работ с авиалайнером команда приступит к подъему обломков военного вертолета Black Hawk. Планируется, что крупные фрагменты будут подняты к 8 февраля, после чего специалисты сосредоточатся на поиске мелких обломков. Для этого будут использоваться специальные корзины.

Полное завершение всех работ ожидается к 12 февраля. На протяжении всей операции будут задействованы специализированные группы инженеров и водолазы, которые обеспечат безопасность и точность выполнения задания, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США раскрыла имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета.

Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

Президент Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.