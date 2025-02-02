В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Разбившийся над Вашингтоном вертолет выполнял функцию воздушного такси
WSJ: Во время столкновения над вашингтоном вертолет Black Hawk отрабатывал эвакуацию руководства станы при нападении на Вашингтон
Вертолет армии США Black Hawk, столкнувшийся с самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном, отрабатывал транспортировку высших руководителей страны в безопасное место в случае нападения на столицу, сообщило The Wall Street Journal.
По информации издания, военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном, выполнял тренировочную миссию по эвакуации высших руководителей страны в случае нападения на столицу, передает РИА «Новости».
В момент катастрофы вертолет отрабатывал одну из ключевых задач своего подразделения, которое занимается перевозкой высших должностных лиц США. По словам авторов материала, такие тренировки направлены на подготовку к возможным угрозам и атакам на Вашингтон, что делает их важной составляющей национальной безопасности.
После трагического столкновения возникли вопросы о безопасности проведения подобных тренировочных миссий. Кроме того, инцидент ставит под сомнение и другие повседневные задачи подразделения, включая перевозку высокопоставленных чиновников, резюмировали обозреватели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США раскрыла имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета.
Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.