WSJ: Во время столкновения над вашингтоном вертолет Black Hawk отрабатывал эвакуацию руководства станы при нападении на Вашингтон

Tекст: Максим Попов

По информации издания, военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном, выполнял тренировочную миссию по эвакуации высших руководителей страны в случае нападения на столицу, передает РИА «Новости».

В момент катастрофы вертолет отрабатывал одну из ключевых задач своего подразделения, которое занимается перевозкой высших должностных лиц США. По словам авторов материала, такие тренировки направлены на подготовку к возможным угрозам и атакам на Вашингтон, что делает их важной составляющей национальной безопасности.

После трагического столкновения возникли вопросы о безопасности проведения подобных тренировочных миссий. Кроме того, инцидент ставит под сомнение и другие повседневные задачи подразделения, включая перевозку высокопоставленных чиновников, резюмировали обозреватели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США раскрыла имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета.

Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.