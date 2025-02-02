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США нанесли авиаудары по ИГ в Сомали с авианосца в Красном море
США атаковали цели ИГ в Сомали с авианосца USS Harry S Truman в Красном море
Соединенные Штаты впервые применили истребители для авиаударов по целям ИГ в Сомали, используя авианосец, находящийся в Красном море, сообщил ABC News.
По информации телеканала, Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям Исламского государства* (запрещено в России) в Сомали. Удары были совершены с использованием истребителей, приписанных к авианосцу USS Harry S. Truman, который находится в Красном море, передает ТАСС.
По словам источников в Пентагоне, это первый случай, когда в африканском регионе для атак на ИГ использовались истребители, ранее применялись исключительно беспилотники.
«Это не оборонительная операция, как в случае с поддержкой сомалийских войск против „Аш-Шабаб“, а целенаправленные действия против ИГ», – заявили в американском военном ведомстве. Операция направлена исключительно на борьбу с Исламским государством, подчеркнули они.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли авиаудар по террористам ИГ в горах Сомали. По оценкам Пентагона, множество боевиков было уничтожено, при этом гражданские лица не пострадали. Ранее президент Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отдал приказ о нанесении точечного удара по местонахождению одного из лидеров ИГ и его соратников в Сомали. В основном удары были нанесены по пещерам, где, по данным разведки, скрывались террористы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ