США нанесли авиаудары по ИГ в Сомали с авианосца в Красном море

США атаковали цели ИГ в Сомали с авианосца USS Harry S Truman в Красном море

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала, Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям Исламского государства* (запрещено в России) в Сомали. Удары были совершены с использованием истребителей, приписанных к авианосцу USS Harry S. Truman, который находится в Красном море, передает ТАСС.

По словам источников в Пентагоне, это первый случай, когда в африканском регионе для атак на ИГ использовались истребители, ранее применялись исключительно беспилотники.

«Это не оборонительная операция, как в случае с поддержкой сомалийских войск против „Аш-Шабаб“, а целенаправленные действия против ИГ», – заявили в американском военном ведомстве. Операция направлена исключительно на борьбу с Исламским государством, подчеркнули они.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли авиаудар по террористам ИГ в горах Сомали. По оценкам Пентагона, множество боевиков было уничтожено, при этом гражданские лица не пострадали. Ранее президент Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отдал приказ о нанесении точечного удара по местонахождению одного из лидеров ИГ и его соратников в Сомали. В основном удары были нанесены по пещерам, где, по данным разведки, скрывались террористы.