В Курской области объединенные патрули будут бороться с мародерством в приграничных районах

Tекст: Максим Попов

В Курской области для борьбы с мародерством в приграничных районах создали совместные патрули военной полиции и УМВД, передает ТАСС. Решение принято на втором заседании Координационного совета по решению проблем жителей области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, патрули будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах, особенно в ночное время.

«После обращений жителей созданы совместные патрули военной полиции и УМВД Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», – отметил Хинштейн.

Кроме того, глава региона сообщил, что власти Курской области расширят список населенных пунктов, где жители смогут бескомиссионно получать жилищные сертификаты. В список добавили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Также планируется снять ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, чье жилье снова было разрушено.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.