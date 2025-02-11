Flightradar: Связанный с посланником президента США самолет приземлился во Внуково

Tекст: Вера Басилая

Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США по Ближнему Востоку, приземлился во вторник в московском аэропорту Внуково, передает РИА «Новости».

Согласно данным сервиса Flightradar, информация о местах вылета и прилета рейса указана как недоступная. Однако по карте сервиса видно, что самолет вылетел из Вашингтона, а около 10.17 по московскому времени находился у аэропорта Внуково.

Пользователи соцсети предполагают, что данный борт может принадлежать Стиву Уиткоффу. В начале декабря, после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пользователи сообщали, что подобный самолет вылетал из Парижа во Флориду.

«Самолет, который может принадлежать Уиткоффу, вновь совершил необычный рейс,» – отмечают они.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Уиткоффа и никаких контактов не планируется.

В то же время посол США в Москве Линн Трейси во вторник посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.

До этого американский президент заявил, что спецпосланник Кит Келлог вскоре посетит Украину, и добавил, что «однажды Украина может стать Россией».

Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.