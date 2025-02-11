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Связанный с посланником президента США самолет приземлился во Внуково
Flightradar: Связанный с посланником президента США самолет приземлился во Внуково
Во Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER, который соцсети связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, следует из данных сервиса Flightradar.
Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США по Ближнему Востоку, приземлился во вторник в московском аэропорту Внуково, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса Flightradar, информация о местах вылета и прилета рейса указана как недоступная. Однако по карте сервиса видно, что самолет вылетел из Вашингтона, а около 10.17 по московскому времени находился у аэропорта Внуково.
Пользователи соцсети предполагают, что данный борт может принадлежать Стиву Уиткоффу. В начале декабря, после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пользователи сообщали, что подобный самолет вылетал из Парижа во Флориду.
«Самолет, который может принадлежать Уиткоффу, вновь совершил необычный рейс,» – отмечают они.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Уиткоффа и никаких контактов не планируется.
В то же время посол США в Москве Линн Трейси во вторник посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.
До этого американский президент заявил, что спецпосланник Кит Келлог вскоре посетит Украину, и добавил, что «однажды Украина может стать Россией».
Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.