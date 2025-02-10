Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
В «Единой России» отметили День памяти Пушкина чтением стихов
В День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина активисты и депутаты «Единой России» по всей стране читали его стихотворения. Также были возложены цветы к памятникам поэту.
В Telegram-канале «Единой России» говорится, что активисты и депутаты из ЕР читали стихи Пушкина, в том числе отрывок из его поэмы «Полтава», тем самым демонстрируя уважение и признание его вклада в русскую литературу. По всей стране прошли церемония возложения цветов к памятнику поэту.
Как указал в своем Telegram-канале председатель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов, традиционно молодогвардейцы в День памяти Пушкина читают стихи великого поэта, возлагают цветы к памятникам солнца русской поэзии
Пушкин, признанный основоположник современного русского языка, продолжает волновать читателей своими произведениями, которые остаются актуальными и сегодня. Этот особый день стал символом единства и солидарности, особенно в условиях, когда на Украине происходит уничтожение памятников и запрещение русского языка, отметил он.
Демидов добавил, что особенно приятно видеть молодые лица, читающие произведения Пушкина. Это подчеркивает, что поэт остается живым, пока его книги продолжают читать. «Евгений Онегин» и другие произведения Пушкина до сих пор находят отклик в сердцах новых поколений, уточнил он.