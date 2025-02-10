Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Единой России» говорится, что активисты и депутаты из ЕР читали стихи Пушкина, в том числе отрывок из его поэмы «Полтава», тем самым демонстрируя уважение и признание его вклада в русскую литературу. По всей стране прошли церемония возложения цветов к памятнику поэту.

Как указал в своем Telegram-канале председатель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов, традиционно молодогвардейцы в День памяти Пушкина читают стихи великого поэта, возлагают цветы к памятникам солнца русской поэзии

Пушкин, признанный основоположник современного русского языка, продолжает волновать читателей своими произведениями, которые остаются актуальными и сегодня. Этот особый день стал символом единства и солидарности, особенно в условиях, когда на Украине происходит уничтожение памятников и запрещение русского языка, отметил он.

Демидов добавил, что особенно приятно видеть молодые лица, читающие произведения Пушкина. Это подчеркивает, что поэт остается живым, пока его книги продолжают читать. «Евгений Онегин» и другие произведения Пушкина до сих пор находят отклик в сердцах новых поколений, уточнил он.