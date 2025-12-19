Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
RT разобрался в нюансах отказа МПГУ от непедагогических направлений
Как сообщает RT, Московский городской педагогический университет больше не будет набирать и обучать студентов по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года.
Решение затрагивает менее 9% студентов, обучающихся по таким специальностям, как актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство, юриспруденция, муниципальное управление, социология и физическая культура, пишет RT.
Администрация вуза организует перевод студентов на аналогичные специальности в ведущие профильные вузы: РГГУ, РАНХиГС, МГУСиТ. Перевод будет осуществляться целыми группами.
Студентам сохранят образовательные программы, условия и стоимость обучения, при необходимости разницу компенсирует городской бюджет, если в новом вузе стоимость выше. Дополнительные экзамены сдавать не потребуется, отсрочка от армии сохранится.
«Провал 1990-х, когда учителей жизнь заставила идти работать на рынок, повлиял и на высшее образование, педагогические вузы стали закрываться или перепрофилироваться», – сказал член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.
По его мнению, в вузе приняли правильное решение.
Машаров напомнил, что задача государства – готовить педагогов, а качество будущих учителей влияет на развитие общества и безопасность страны.