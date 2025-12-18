Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Муж блогера Айши обвинил акушерку в том, что она не спасла ребенка
Супруг блогера Айши (Аиша Ракаева) заявил, что акушерка, сопровождавшая домашние роды в надувном бассейне, не смогла оказать квалифицированную помощь их сыну.
Муж Айши заявил, что акушерка, сопровождавшая их домашние роды, не имеет медицинского образования, пишут «Вести».
Пользуясь доверием семьи, она согласилась принять роды, однако, по словам мужчины, действовала непрофессионально и не смогла оказать нужную медицинскую помощь.
По его мнению, реанимационные действия акушерки ограничились «каким-то массажем и высасыванием жидкости», которые не принесли результата.
Муж Айши отметил, что сам, несмотря на отсутствие квалификации, предположил, что новорожденного следовало перевернуть, но акушерка на его слова не реагировала.
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после трагедии. По данным следствия, акушерка согласилась сопровождать роды, не обладая медицинским образованием и необходимыми навыками для оказания помощи в подобных случаях.
В октябре кинорежиссер Александра Франк, находившаяся на седьмой-восьмой неделе беременности, потеряла ребенка после нападения в курортном комплексе в Ленобласти.