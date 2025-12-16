Названы приоритеты молодежной политики вузов в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом свидетельствуют промежуточные итоги Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованного Обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Итоги конкурса будут объявлены 18 декабря в Национальном центре «Россия», однако промежуточные результаты уже отражают динамичное развитие молодежной политики в регионах и доминирование студенческих инициатив.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и единству народов, и этой теме посвящена треть заявок – 236 из 866, поступивших из 82 регионов страны. Проректор, преподаватели и студенты в год защитника Отечества выделяют любовь к Родине и единство как главные ценности, которые отражаются в практиках образовательных учреждений.

«Для современного студента патриотизм – это осознанный, деятельный выбор, который проявляется не в лозунгах, а в конкретных поступках: помощи ветеранам, гуманитарных миссиях, повседневной заботе о людях и родном крае», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Параллельно с патриотизмом востребованы направления «Медиа и творчество» и «Спорт и туризм», получившие соответственно 195 и 170 заявок. Популярными остаются и добровольчество с экологией, профориентация, поддержка молодых семей. Например, студенты Дальневосточного федерального университета активно участвуют в гуманитарных миссиях, а в Омском педагогическом университете проект «Пятерка Отважных» объединяет молодежь в спортивных и интеллектуальных соревнованиях.

На конкурс представлено множество успешных инициатив из крупных вузов: в Казанском федеральном университете в проекты вовлечены более 70% студентов, а только в Сургутском университете работает 150 студенческих организаций. В десятках вузов страны поддерживаются студенческие стартапы, добровольческие движения, поисковые отряды, а такие объединения, как «Зеленые каски» или «Воскресение», проводят масштабную экологическую и поисковую работу.

Конкурс позволяет выявить и масштабировать лучшие практики организации воспитательной деятельности в соответствии с приоритетами молодежной политики, определенными правительством России. По мнению организаторов, университеты являются ключевыми площадками для формирование у студентов гражданской позиции, социальной ответственности и любви к Родине.