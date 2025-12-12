С бывшего мэра Нижнего Новгорода взыскали еще 1,4 млрд рублей

Суд взыскал с бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина еще 1,4 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

С экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскано еще 1,4 млрд рублей, передает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. В сообщении отмечается, что Сорокин, используя свое служебное положение, предоставлял покровительство бизнесу ООО «Специализированный застройщик «Старт-Строй», в котором его супруга Элада Нагорная владела 60% уставного капитала.

Организация занималась преобразованием средств от незаконного обогащения в легальные активы и формированием под видом чистой прибыли денежных средств, связанных с коррупционным доходом. В период с 2016 года по 2022 год Нагорной были выплачены дивиденды обществом.

Прокуратура подала в Семеновский районный суд иск к Сорокину и Нагорной с требованием о взыскании денег в доход государства, чья законность получения не подтверждена. Изначально размер иска превышал 2 млрд рублей, однако судом принято решение о взыскании 1,4 млрд рублей.

Олег Сорокин руководил Нижним Новгородом с октября 2010 года по октябрь 2015 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура ранее потребовала взыскать 2 млрд руб. с Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на десять лет по делу о взятке и похищении человека.

До этого в сентябре прокуратура уже взыскала с Сорокина 1 млрд руб. по делу о коррупционной схеме при строительстве жилого комплекса «Новая Кузнечиха».

Сорокин был задержан в декабре 2017 года, когда занимал пост заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области.