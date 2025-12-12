С бывшего мэра Нижнего Новгорода взыскали еще 1,4 млрд рублей

Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину суд назначил выплату полутора миллиардов рублей по делу о незаконных доходах его семьи.
С экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскано еще 1,4 млрд рублей, передает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. В сообщении отмечается, что Сорокин, используя свое служебное положение, предоставлял покровительство бизнесу ООО «Специализированный застройщик «Старт-Строй», в котором его супруга Элада Нагорная владела 60% уставного капитала.
Организация занималась преобразованием средств от незаконного обогащения в легальные активы и формированием под видом чистой прибыли денежных средств, связанных с коррупционным доходом. В период с 2016 года по 2022 год Нагорной были выплачены дивиденды обществом.
Прокуратура подала в Семеновский районный суд иск к Сорокину и Нагорной с требованием о взыскании денег в доход государства, чья законность получения не подтверждена. Изначально размер иска превышал 2 млрд рублей, однако судом принято решение о взыскании 1,4 млрд рублей.
Олег Сорокин руководил Нижним Новгородом с октября 2010 года по октябрь 2015 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура ранее потребовала взыскать 2 млрд руб. с Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на десять лет по делу о взятке и похищении человека.
До этого в сентябре прокуратура уже взыскала с Сорокина 1 млрд руб. по делу о коррупционной схеме при строительстве жилого комплекса «Новая Кузнечиха».
Сорокин был задержан в декабре 2017 года, когда занимал пост заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области.