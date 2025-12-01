Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Объявлен старт голосования за молодежную столицу России
На портале «Госуслуги» до 19 декабря россияне могут выбрать один из шести городов-финалистов, чтобы определить молодежную столицу на 2026 год, сообщила пресс-служба Росмолодежи.
Голосование за звание молодежной столицы России 2026 года началось на портале «Госуслуги». В Telegram-канале Росмолодежи отмечается: «Пришло время выбрать, какой город станет молодежной столицей в 2026 году <…>. Всей страной с 1 по 19 декабря на «Госуслугах» выбираем один из шести городов-финалистов».
В финал вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Каждому участнику разрешается проголосовать только один раз и не за тот город, в котором он зарегистрирован.
Победителя объявят 20 декабря в Национальном центре «Россия» на церемонии премии «Время молодых». Как подчеркивают в Росмолодежи, итоги голосования должны определить, какой город в ближайшие годы станет центром притяжения молодежных инициатив и проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители молодежи из Ямало-Ненецкого округа предложили создать отдельную номинацию для малых городов в конкурсе за звание молодежной столицы страны.