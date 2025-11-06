Известные политики начали работу с участниками программы «Лидеры России Политика»

Tекст: Вера Басилая

Финалисты второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика» начали работу с наставниками – известными государственными и общественными деятелями.

К наставничеству в этом году присоединились представители Совета Федерации, Государственной Думы, администрации президента и правительства России. Уже прошли первые встречи, задавшие динамичный тон программе.

В этом сезоне состав наставников заметно расширился, участие в роли наставников впервые приняли многие федеральные политики.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, стал наставником десяти финалистов.

«Финалисты, с которыми нам предстоит работать, имеют разный жизненный и профессиональный опыт, но каждый обладает свежим взглядом, интересными идеями и готовностью активно включаться в общественно-политическую жизнь страны. Уверен, что это сотрудничество будет плодотворным», – заявил Якушев.

Впервые к наставничеству присоединился и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко отметил, что наставничество помогает выстраивать диалог с новым поколением политиков и лучше понимать запросы общества.

Первый заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов также высоко оценил потенциал своих подопечных. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов назвал финалистов конкурса «достойнейшими людьми, объединенными неравнодушием и желанием быть полезными обществу».

В текущем сезоне в конкурсе приняли участие 16,8 тыс. человек, по итогам отбора отобрали 105 финалистов. Сейчас они проходят обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС, программа продлится до апреля 2026 года. Итоги первого сезона проекта отмечены успехами выпускников, среди которых сенаторы, депутаты и федеральные управленцы.