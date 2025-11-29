  • Новость часаФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    В Киеве прогремели три серии взрывов
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    33 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    29 ноября 2025, 11:29 • Новости дня

    Прокуратура Страсбурга начала расследование после находки оружия рядом с ярмаркой

    Прокуратура Страсбурга начала расследование из-за найденного у ярмарки оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Недалеко от популярной рождественской ярмарки в центре Страсбурга был обнаружен пистолет с патронами, что привело к началу расследования прокуратуры.

    Прокуратура Страсбурга начала расследование после обнаружения огнестрельного оружия возле рождественской ярмарки в центре города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Как рассказала прокурор Кларисс Тарон: «После обнаружения огнестрельного оружия недалеко от ярмарки было начато расследование». Был найден пистолет и патроны к нему.

    Традиционная рождественская ярмарка стартовала 26 ноября, и в этом году ее уже посетили рекордные 3,4 млн человек. На ярмарке введены дополнительные меры безопасности из-за высокого уровня террористической угрозы во Франции.

    Напомним, что в 2018 году на центральных улицах Страсбурга произошел террористический акт: тогда нападавший убил пятерых и ранил 11 человек.

    Весной прошлого года суд приговорил главного обвиняемого по делу о теракте у рождественской ярмарки в Страсбурге Одре Монджехи к 30 годам тюремного заключения.

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    @ Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья, при этом экипаж из 20 человек не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.

    Информация о нападении на танкер VIRAT в Черном море у берегов Турции поступила от турецкого управления мореходства, передает ТАСС. О происшествии экипаж сообщил в пятницу, отметив, что удар был нанесен в 35 милях от берега, при этом точные детали атаки остаются неизвестными. На помощь были направлены спасатели и торговое судно.

    Состояние всех 20 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. По словам моряков, в машинном отделении отмечалось сильное задымление, однако человеческих жертв и травм нет.

    Это уже второй похожий инцидент в этот день у берегов Турции. Ранее танкер Kairos под тем же флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

    Ранее сообщалось, что пожар на танкере Kairos у побережья Турции мог быть вызван взрывом морской мины.

    Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасательными службами.

    Главная служба мореходства Турции заявила, что танкер загорелся после внешнего воздействия у берегов Турции.

    Комментарии (9)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    На ваш взгляд
    Что вы будете делать, если заблокируют WhatsApp?





    Результаты

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    Комментарии (36)
    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

    Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, повреждения стартового стола на Байконуре, вызванные пуском «Союза», будут устранены в течение месяца. Кроме того, для работы пилотируемых миссий можно использовать космодром Восточный. В любом случае Россия не утратила возможность запускать людей в космос, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин.

    «Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

    «31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также в перспективе будет Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

    Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    Комментарии (20)
    28 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    Комментарии (20)
    28 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине

    Песков: США передали России скорректированный мирный план по Украине

    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Параметры мирного плана США, скорректированные после консультаций с Украиной в Женеве, были официально переданы Москве, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

    По его словам, «основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет в Москве разговор». Песков отметил, что установлены следующие шаги для обсуждения этих положений.

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров.

    Комментарии (13)
    28 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

    Путин назвал молодым ученым размер стипендии, которой радовался в студенческие годы

    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    @ Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых раскрыл размер своей стипендии в студенческие годы.

    Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

    Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

    «Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

    По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

    Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.

    Комментарии (15)
    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в отечественную эстраду

    Оксана Федорова уважительно отозвалась о карьере Аллы Пугачевой

    Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в отечественную эстраду
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обладательница титула «Мисс Вселенная» и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова назвала Аллу Пугачеву человеком, заслуживающим уважения за вклад в отечественную эстраду.

    Своим отношением к народной артистке СССР Алле Пугачевой Оксана Федорова поделилась в подкасте «Сорян», передает «Фонтанка». Она подчеркнула, что Пугачева является человеком, который изменил популярную эстраду в России.

    «Алла Борисовна – это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. Столько песен великолепных, моя любимая – «Реквием» на стихи Марины Цветаевой, [Марк] Минков композитор. То есть есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», – заявила Федорова.

    Она отметила, что предпочитает не оценивать публичные заявления Пугачевой, так как не знает всех обстоятельств. Осуждать заранее она считает неверным и подчеркивает, что величие артистки во многом связано с ее карьерой, состоявшейся в России. Ведущая указала, что аудитории часто непонятна вся полнота информации и мировоззрения Аллы Пугачевой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре и призвала молодежь не слушать чужих советов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине.

    Между тем Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни за границей.

    Комментарии (42)
    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (6)
    Главное
    Песков объяснил задержку старта переговоров с Орбаном в Кремле
    В Госдуме сравнили резолюцию Европарламента с романом Оруэлла
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
    Экс-помощник Трампа Флинн призвал арестовать «лузера Зеленского»
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

    На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации