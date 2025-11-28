Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Роснедра рассказали об открытии крупнейших месторождений драгметаллов в России
Самые крупные месторождения драгоценных металлов в 2025 году были открыты в Забайкальском крае и Магаданской области, сообщили в пресс-службе Роснедр.
Крупнейшие месторождения драгоценных металлов в России за 2025 год открыли в Забайкальском крае и Магаданской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе Роснедр.
По информации ведомства, ключевыми открытиями стали месторождения Ункурское в Забайкалье с запасами серебра в 699,6 тонны и Кегали в Магаданской области, где выявлено 70,5 тонны серебра. Как уточнили в Роснедрах, эти месторождения признаны основными открытиями года среди объектов с благородными металлами.
Компания «Полиметалл» и правительство Магаданской области ранее заключили соглашение по освоению Кегали. Согласно этим договоренностям, запуск месторождения в эксплуатацию запланирован на 2028 год, а сумма инвестиций достигнет 2,5 млрд рублей,.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Паслер запустил строительство золотоизвлекательной фабрики на Урале. Минфин отказался от национализации частных золотодобывающих компаний в стране. Компания Polymetal запустила вторую линию Амурского ГМК для выпуска золота.