    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Британия временно вывела зарубежные активы «Лукойла» из-под санкций
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией
    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 комментариев
    28 ноября 2025, 06:14 • Новости дня

    Роснедра рассказали об открытии крупнейших месторождений драгметаллов в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые крупные месторождения драгоценных металлов в 2025 году были открыты в Забайкальском крае и Магаданской области, сообщили в пресс-службе Роснедр.

    Крупнейшие месторождения драгоценных металлов в России за 2025 год открыли в Забайкальском крае и Магаданской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе Роснедр.

    По информации ведомства, ключевыми открытиями стали месторождения Ункурское в Забайкалье с запасами серебра в 699,6 тонны и Кегали в Магаданской области, где выявлено 70,5 тонны серебра. Как уточнили в Роснедрах, эти месторождения признаны основными открытиями года среди объектов с благородными металлами.

    Компания «Полиметалл» и правительство Магаданской области ранее заключили соглашение по освоению Кегали. Согласно этим договоренностям, запуск месторождения в эксплуатацию запланирован на 2028 год, а сумма инвестиций достигнет 2,5 млрд рублей,.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Паслер запустил строительство золотоизвлекательной фабрики на Урале. Минфин отказался от национализации частных золотодобывающих компаний в стране. Компания Polymetal запустила вторую линию Амурского ГМК для выпуска золота.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    27 ноября 2025, 11:41 • Новости дня
    IJF вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, сообщает пресс-служба IJF.

    Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право участвовать в международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе IJF, это решение подчеркивает глобальный статус федерации и ее ориентацию на справедливое и прозрачное управление, а также укрепляет стремление к ценностям дружбы, уважения, солидарности и мира.

    Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что считает решение IJF мужественным и справедливым. «Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение», – сказал Соловейчик. Он подчеркнул, что международное дзюдо первым среди олимпийских видов спорта приняло этот шаг, оставаясь верным общечеловеческим идеалам.

    По мнению Соловейчика, решение федерации демонстрирует подлинное продвижение идеи укрепления мира средствами спорта. Он выразил надежду, что другие национальные федерации поддержат подобные меры, напомнив, что именно такие решения подтверждают важную роль спорта в воспитании силы духа и единства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо (IJF) отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.

    Украинские спортсмены решили не выступать на чемпионате мира по дзюдо из-за допуска к участию атлетов из России и Белоруссии.

    Международная федерация дзюдо ранее допустила российских спортсменов до соревнований.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    27 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    @ Jens Kalaene/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Европейская комиссия окажет финансовую поддержку странам Балтии и Финляндии, пострадавшим от введенных Евросоюзом санкций против России, сообщает Politico. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли.

    План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто, отмечает издание. Балтии и Финляндии предстоит представить свои требования на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

    По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

    Как пишет издание, объем срочной финансовой поддержки будет небольшим, так как бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. При этом страны требуют предоставить прибалтийским компаниям приоритетный доступ к будущим фондам.

    Чиновники из региона также обсуждают с Брюсселем возможное смягчение правил господдержки бизнесу и получение гарантий Европейского инвестиционного банка для инвесторов. Однако по оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврочиновники обсуждают планы по использованию замороженных российских активов в своих интересах.

    Прибалтийские страны стремятся сохранить хотя бы минимальные экономические связи с Россией, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

    27 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.

    Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

    Первые годы осужденные проведут в тюрьме.

    Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».

    При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.

    Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.

    В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».

    Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    27 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Польша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принципу взаимности, но лишено оснований
    Польша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принципу взаимности, но лишено оснований
    @ Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 pl)

    Tекст: Вера Басилая

    Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр.

    По словам Вевюра, посол Польши заявил, что Варшава приняла решение России о закрытии польского консульства в Иркутске, поскольку оно соответствует принципу взаимности. В то же время он отметил, что «для него нет оснований», передает РИА «Новости».

    Вевюр отметил, что в консульстве Польши в Иркутске работают три дипломата, которые должны покинуть Россию до 30 декабря. До этого срока ведомство продолжит функционировать, после чего его задачи перейдут консульскому отделу посольства Польши в Москве.

    В то же время власти Польши не планируют разрывать дипломатические отношения с Россией, передает ТАСС.

    Вевюр подчеркнул, что речь идет только о закрытии консульства и что у Варшавы остаются дополнительные шаги на случай дальнейшего обострения отношений между двумя странами, детали которых не уточняются.

    МИД России вручил послу Польши ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года.

    Польские власти объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.

    Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России

    В топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих корпоративов вошли Нагиев и Галустян

    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер, сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.

    Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина возглавили топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих новогодних корпоративов в России, передает ТАСС.

    Организатор мероприятий и директор артистов Табриз Шахиди рассказал, что гонорары для ведущих такого уровня за вечер продолжительностью до пяти часов стартуют от 3 млн и достигают 7 млн рублей, не считая налогов и дополнительных условий райдера. Он отметил, что именно эти имена чаще всего фигурируют среди ведущих премиум-класса для корпоратива.

    Шахиди также подчеркнул, что сохранение высокого уровня спроса связано как с рейтингом артистов, так и с их востребованностью у корпоративных клиентов. Ранее он уточнял, что в новогодние праздники особо занятым считается заслуженный артист России Леонид Агутин, который дает наибольшее количество выступлений среди звезд.

    Ранее Шахиди назвал самыми востребованными и дорогими на новогодних корпоративах 2025 года артистов «Ленинград», Басту, «Руки Вверх» и Ирину Аллегрову. Гонорары этих исполнителей достигают 20 млн рублей.

    27 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист Иванов призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса и призвал артиста публично извиниться за его шутку о свадьбе на Красной площади.

    Иванов отметил: «Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию», передает Газета.Ru.

    Активист подчеркнул, что Красная площадь является священным местом с Могилой Неизвестного Солдата и местом проведения важных государственных церемоний, а идеи устроить там барную стойку и «отстреливать по периметру» журналистов он считает проявлением легкомысленности и оскорблением памяти предков. Иванов обратил внимание, что публичные личности с высоким статусом не должны позволять себе подобные слова – по его мнению, это подрывает традиционные ценности и авторитет государственных институтов.

    Иванов заявил, что шутки о насилии в адрес журналистов опасны и создают атмосферу вседозволенности. Он потребовал, чтобы Лепс принес извинения перед всеми работниками СМИ и предложил, чтобы руководство учреждений культуры рассмотрело вопрос о целесообразности новогодних выступлений певца. По мнению общественника, творчество должно быть неразрывно связано с моралью и ответственностью перед народом, а случай с Лепсом должен стать предметом серьезного обсуждения.

    Напомним, Григорий Лепс в разговоре с журналистами пошутил, что хотел бы сыграть свадьбу на Красной площади, поставить барную стойку у Мавзолея и «отстреливать журналистов по периметру». Ранее артист сообщил, что женится на 19-летней Авроре Кибе весной, но не планирует делать церемонию светским событием.

    В сентябре президент РФ Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    27 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    27 ноября 2025, 08:43 • Новости дня
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Германии разрабатывают «на случай войны с Россией» план, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым оно получило доступ.

    Вооруженные силы Германии разрабатывают план переброски до 800 тыс. военных НАТО на восток, чтобы усилить оборону альянса в случае возможного конфликта с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

    План получил название OPLAN DEU и предусматривает массовую переброску союзнических сил к предполагаемой линии фронта, которая проходить по территории ФРГ не будет.

    В статье говорится, что около двух с половиной лет назад группа высокопоставленных офицеров из Германии начала разрабатывать этот секретный документ. «На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути», – цитирует издание материалы плана.

    Ключевая роль Германии на данном этапе – стать плацдармом для транспортировки войск и грузов на восток. Аналитики Wall Street Journal подчеркивают, что немецкая инфраструктура пока не подготовлена к военному сценарию, а бюрократия, ориентированная на мирное время, и требования к защите данных могут затруднить быструю мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрабатывает проект так называемого «военного Шенгена» для ускорения передвижения войск и техники по территории Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад ведет подготовку к возможной большой войне на европейском континенте.

    В странах на восточном фланге НАТО усиливают железнодорожную инфраструктуру для оперативной переброски сил и боеприпасов.

    27 ноября 2025, 07:13 • Новости дня
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У британской стороны почти полностью отсутствуют ресурсы для дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    У Лондона наблюдается крайне сложная финансовая ситуация, средств для дальнейшего финансирования Украины практически не осталось, сказал Келин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что разговоры в Британии о конфискации российских суверенных активов связаны с нехваткой собственных ресурсов. Посол подчеркнул, что уже с начала 2026 года финансирование Киева прекратится, так как внутренних резервов для этих целей не имеется.

    Дипломат выразил мнение, что без существенной поддержки со стороны США рассчитывать на продолжение западной финансовой помощи Украине не стоит. Келин добавил, что в Британии продолжают ссылаться на «коалицию желающих», но из около 30 стран этой группы осознанную поддержку могут оказать только Германия, Франция и Британия.

    Он также отметил, что «коалиция желающих» представляет собой объединение стран, созданное с целью усиления поддержки Киева, и она возникла в марте 2025 года.

    Ранее Келин отмечал, что британская сторона, продолжая жить в мире иллюзий, собирается усилить давление на Москву путем дальнейших поставок вооружения Киеву.

    Напомним, Лондон призывал Россию сесть за стол переговоров по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, удастся ли Британии снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона.

    27 ноября 2025, 17:14 • Новости дня
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отверг слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в опале.

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.

    «Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала «вызывать санитаров» для «врунгильды-Каллас»

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


