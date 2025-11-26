Обвиняемые по делу о покушении на Соловьева хотели отправить ему отравленную пиццу

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время слушания дела о покушении на Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде, как передает ТАСС, была обнародована аудиозапись, сделанная в квартире одного из подсудимых Андрея Пронского.

На записи Пронский делится планом с другими фигурантами дела, где он предлагает: «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу».

Помимо идеи с пиццей, собеседники обсуждали возможность нанести отравляющие вещества на руль и другие части интерьера автомобиля ведущего. В ходе обсуждения обвиняемые сочли план с отравлением ненадежным и решили отказаться от него, выбрав для дальнейших действий подрыв автомобиля с помощью взрывного устройства.

Пронский, выступая в суде, заявил, что представленная аудиозапись была смонтирована. Владимир Беляков, еще один фигурант дела, признался в политической ненависти к Соловьеву и сообщил, что следил за его машиной, чтобы сжечь ее, но настаивал на отсутствии намерения убивать журналиста.

В сентябре 2025 года ФСБ задержала жителя Димитровграда, который планировал покушение на Владимира Соловьева.

Напомним, в апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании группы лиц, планировавших убийство Соловьева по заданию СБУ. Суд над задержанными начался в январе 2023 года.

Владимир Соловьев заявил, что на Украине практика политических убийств журналистов возведена в ранг национальной идеологии.