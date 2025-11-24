Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Правозащитники пожаловались на ограничения оплаты в крупнейших банках
В Генпрокуратуру направлено обращение с жалобой на то, что крупные банки ограничивают возможность оплаты товаров и услуг только собственными картами в своих приложениях.
Региональная общественная организация «Московское общество защиты потребителей» направила жалобу в Генпрокуратуру с требованием проверить действия крупнейших российских банков в сфере защиты прав потребителей, сообщает ТАСС.
В обращении указывается, что в приложениях финансовых организаций созданы полноценные торговые площадки, где активно используются маркетинговые акции и скидки для привлечения покупателей.
Правозащитники отмечают, что пользователи таких маркетплейсов зачастую вынуждены оплачивать покупки исключительно картами самих банков, тогда как закон гарантирует право воспользоваться любой картой «Мир» российских банков.
«Покупатели прямо принуждаются к оплате товаров и услуг картой только одного банка, а возможность оплаты с помощью карт «Мир» иных российских банков, гарантированная законом, либо полностью отсутствует, либо крайне затруднена», – заявили представители организации.
Как уточняется в письме, действующее законодательство обязывает продавцов с выручкой свыше 20 млн руб. предоставлять клиентам выбор национальных платёжных инструментов. Однако, по мнению правозащитников, практика банковских приложений, которыми пользуются десятки миллионов граждан, нарушает эти требования. В частности, в приложении «Сбербанк онлайн», Т-банк и Альфа-банк предлагают оплату товаров и услуг только с помощью собственных карт, не поддерживая возможность использования иных карт «Мир».
В письме отмечается, что подобные ограничения противоречат части 1 статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» и фактически ставят банковские витрины в один ряд с магазинами и интернет-платформами, где должен действовать выбор способа оплаты. Московское общество защиты потребителей просит Генпрокуратуру рассмотреть систематические нарушения, чтобы уравнять в правах магазины и банки – владельцев приложений с торговыми разделами, и, при необходимости, применить санкции против нарушителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами о механизмах предоставления скидок на популярных маркетплейсах.
Ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.