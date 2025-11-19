Axios: Спецпосланник США Уиткофф отложил визит в Турцию для встречи с Зеленским

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, «ожидалось, что Уиткофф должен был встретиться с… Зеленским в среду в Турции, но он отложил свою поездку», передает РИА «Новости».

Зеленский прибыл в Анкару в среду для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основная тема обсуждения – возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

Накануне Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен лично встретиться с Владимиром Зеленским в Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе поездки в США обсудил с представителями США ситуацию на Украине и роль Анкары в урегулировании конфликта.

Уиткофф заявил, что урегулирование ситуации на Украине осложнено недоверием сторон, однако отмечается определенный прогресс.