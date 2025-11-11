Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
В Госдуме открылась выставка об этнокультурном наследии России
В Государственной Думе состоялось открытие масштабной выставки под названием «Традиционная Россия», где представили этнокультурное наследие народов страны.
Проект демонстрирует Россию как уникальное государство-цивилизацию, создавшее условия для сохранения и развития почти 200 народов. На выставке представлены знаковые предметы быта, народные костюмы, музыкальные инструменты и украшения, а также архивные фотографии представителей разных народов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Особенностью выставки является выделение роли русского народа как гаранта безопасности и сохранения национальной идентичности малых народов. На выставке представлено 16 русских костюмов, характерных для различных регионов страны.
Член СПЧ Марина Ахмедова отметила: «Это очень правильно организованная выставка. По ней отчетливо видна консолидирующая и государствообразующая роль русского народа – народа, вокруг которого вращаются разные этносы. При этом этносы развиваются, сохраняют свою самобытность. Вместе мы становимся большим русским народом, в этом наша сила».
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов подчеркнул, что русский народ является основным народом в каждом округе, даже в Северо-Кавказском федеральном округе. Он также отметил, что этот народ собирает вокруг себя все народы, укрепляет их и является гарантом. «Вместе с русским народом наша страна является мощнейшей страной. И это надо понимать. И эта выставка является документальным и научным подтверждением», – добавил Кабанов.
Мероприятие имеет особое значение в укреплении межнационального согласия и демонстрации единства народов России, подтверждая слова Президента России о государствообразующей роли русского народа.