WP сообщила о возобновлении бурения нефтескважин у берегов Калифорнии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии впервые за несколько десятилетий, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Согласно проекту пятилетнего плана Белого дома, программа предусматривает продажу шести лицензий на бурение на калифорнийском шельфе с 2027 по 2030 год.

В документе также указано, что власти США планируют сдачу в аренду участков для освоения месторождений в Мексиканском заливе и на Аляске. Особое внимание уделено расширению работ в восточной части Мексиканского залива, где жители Флориды выступили против. Рассматривается возможность сдачи в аренду там участков в 2029 и 2030 годах.

Планируется, что до 2031 года будет заключено более 20 сделок по аренде участков на территории Аляски, включая районы в Северном Ледовитом океане, находящиеся на расстоянии более 320 километров от берега. Как сообщалось ранее, администрация уже сняла запрет на освоение нефтегазовых месторождений на побережье Аляски, которые названы одними из самых перспективных в стране.

В январе американский президент заявлял, что добычу нефти и газа разрешат в заповедных землях Аляски.

Напомним, администрация бывшего президента Джо Байдена в 2024 году ограничила предоставление разрешений на освоение нефтяных и газовых месторождений в этом регионе, включая Национальный арктический заповедник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент призвал Британию увеличить добычу нефти в Северном море. Он решил стимулировать экономику США за счет развития собственной нефтедобычи.

Между тем ранее Аляска подала в суд на администрацию Байдена из-за введенных ограничений на добычу нефти и газа.